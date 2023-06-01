新潟県村上市の古物商「KARIN SHOP」が破産手続きの開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、同社は2019年4月25日に村上市坂町で設立され、古物営業を事業目的としていました。 しかし、新型コロナウイルス禍の影響で事業の停滞が続き、2025年3月期の売上高は700万円にとどまっていました。業績回復の見通しが立たないことから、今回の事態に至りました。 負債総額は約