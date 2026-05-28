元トップセクシー女優が自身の過去について語り、一番稼いでいた当時の貯金額を明かす場面があった。【映像】最も稼いだ整形後の「深田えいみ」再デビュー姿2018年にセクシー女優としてデビューすると、デビュー作品が爆売れし、一躍トップ女優となった深田えいみ。SNSでのファンとのやり取りやYouTubeチャンネルなども話題を集め、現在はSNSの総フォロワー数1400万人超えを誇るカリスマ的存在として、世界的にも人気を誇って