ステップ・アラウンドは5月28日、美容室の支払い方法についての調査結果を発表した。調査は2026年5月、全国の15歳〜60代500人を対象にインターネットで行われた。○美容室でよく使われている支払い方法は「現金」が最多美容室でよく使う支払い方法美容室でよく使う支払い方法を尋ねたところ、最も多かったのは現金の49.6%(248件)であった。次いで、クレジットカードが32.2%(161件)、QRコード決済が11.2%(56件)となった。この結果か