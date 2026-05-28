濱口竜介監督の最新作『急に具合が悪くなる』(6月19日公開)のジャパンプレミアが27日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われ、ヴィルジニー・エフィラ、岡本多緒、長塚京三、黒崎煌代、濱口竜介監督が登壇した。第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に正式出品された本作は、W主演のヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が最優秀女優賞を共同受賞するという歴史的快挙を達成。さらに高市早苗首相も自身のX(Twitter)で受賞を祝福し