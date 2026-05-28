マウスコンピューターは、全国のマウスコンピューターダイレクトショップならびにG-Tune：Garageの店舗にて、期間限定セール「ゲーミング祭」の開催を発表した。5月29日(金)開店時間より開始し、2026年6月25日(木)閉店時間まで開催する。店舗おすすめモデルのPCを特別価格で販売する。店舗限定「ゲーミング祭」開催「ゲーミング祭」と銘打った店舗対象の期間限定セール。開催を控え、こちらのリンク先の特設ページにてWeb広告の掲