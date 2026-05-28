ローソンは5月26日より、ゴロっとしたチョコが決め手の「ゴロチョコ!」シリーズのパン2品を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「ゴロチョコ!フランスパン」(192円)まずは、香ばしいフランスパンに角切りチョコを巻き込んだ「ゴロチョコ!フランスパン」。ゴロゴロのチョコが美味しいフランスパンで、価格は192円。ローソン「ゴロチョコ!メロンパン いちご」(214円)また、いちごフレーバーの「ゴロチョコ!メロンパン い