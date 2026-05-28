【モデルプレス＝2026/05/28】乃木坂46の3期生・吉田綾乃クリスティーが5月28日、自身のオフィシャルブログを更新。グループを卒業することを発表した。【写真】卒業発表の30歳乃木坂メン、イコラブメンバーと密着◆吉田綾乃クリスティー、卒業発表吉田は自身の公式ブログにて「真夏の全国ツアーの地方公演最終日、8月9日の福岡公演を最後に、乃木坂46を卒業することになりました」と発表。「シングルの活動としては41枚目シングル