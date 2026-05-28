乃木坂46最年長・吉田綾乃クリスティー、卒業発表「真夏の全国ツアー」福岡公演で卒セレ実施へ 加入から約10年・3期生は残り2人に
【モデルプレス＝2026/05/28】乃木坂46の3期生・吉田綾乃クリスティーが5月28日、自身のオフィシャルブログを更新。グループを卒業することを発表した。
【写真】卒業発表の30歳乃木坂メン、イコラブメンバーと密着
吉田は自身の公式ブログにて「真夏の全国ツアーの地方公演最終日、8月9日の福岡公演を最後に、乃木坂46を卒業することになりました」と発表。「シングルの活動としては41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が最後となります」と伝えた。
2016年に3期生としてグループに加入した吉田。「いろんな理由が重なって卒業を考えた事は過去にもあったけどやっぱり乃木坂46というグループが好きでまだグループの一員としてやりたいことや、グループを離れた後の自分が全く想像出来なくて1人になった時の不安、今まで当たり前のように近くに居てくれた人達が急に居なくなる事に怖気付いて1度卒業しようとした決断を取り下げた事があります」と過去の葛藤を告白。「それから数年が経ち、自分の中でゆっくりではあったけど今のタイミングならもう何も思い残す事なく乃木坂46を好きなまま卒業出来るなと思えるようになりました」とこのタイミングで決断に至った理由を明かした。
幼少期から憧れていたというアイドル活動について「いろんな意味で想像を超えていて、楽しいこと、嬉しいことは勿論、今まで通り普通に生活していたら味わうことの無い自分ではどうする事も出来ないような辛いこともありました。傷付くことが怖くて逃げたくなった時もありました」と吐露。続けて「そんな時にいつも支えてくれるのはメンバー、スタッフさんそしてファンの皆様でした」とつづり、「支えてくれてるみんなが居なかったらきっと私はもっと早くに卒業を決めていたのかなーなんて思う日もあります」と周囲への感謝を明かした。
さらに、ブログ内では「8月9日の福岡公演の最後に卒業セレモニーもさせていただく事になりました」とも発表。「私が乃木坂46として過ごす最後の時間。最後に大好きなステージで大好きなみんなといられること、とても幸せに感じます」と思いを記し、「最後まで感謝を忘れずに、数年前に1度取り消した決断を後悔しないよう残りの2ヶ月と少しを全力で過ごしたいと思います」と意気込んだ。最後には「あともう少し、乃木坂46としての吉田綾乃クリスティーをよろしくお願いします」と言葉を結んでいる。
吉田は1995年9月6日生まれ、大分県出身。2016年9月、乃木坂46第3期生オーディションに合格し、グループに加入した。2024年4月発売の35thシングル「チャンスは平等」では、自身初の表題曲選抜メンバーに選出。グループの現役最年長メンバーとして活動し、バラエティ・舞台などでも活躍している。吉田の卒業後、3期生は伊藤理々杏、岩本蓮加の2人となる。（modelpress編集部）
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◆吉田綾乃クリスティー、卒業発表
吉田は自身の公式ブログにて「真夏の全国ツアーの地方公演最終日、8月9日の福岡公演を最後に、乃木坂46を卒業することになりました」と発表。「シングルの活動としては41枚目シングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』が最後となります」と伝えた。
幼少期から憧れていたというアイドル活動について「いろんな意味で想像を超えていて、楽しいこと、嬉しいことは勿論、今まで通り普通に生活していたら味わうことの無い自分ではどうする事も出来ないような辛いこともありました。傷付くことが怖くて逃げたくなった時もありました」と吐露。続けて「そんな時にいつも支えてくれるのはメンバー、スタッフさんそしてファンの皆様でした」とつづり、「支えてくれてるみんなが居なかったらきっと私はもっと早くに卒業を決めていたのかなーなんて思う日もあります」と周囲への感謝を明かした。
さらに、ブログ内では「8月9日の福岡公演の最後に卒業セレモニーもさせていただく事になりました」とも発表。「私が乃木坂46として過ごす最後の時間。最後に大好きなステージで大好きなみんなといられること、とても幸せに感じます」と思いを記し、「最後まで感謝を忘れずに、数年前に1度取り消した決断を後悔しないよう残りの2ヶ月と少しを全力で過ごしたいと思います」と意気込んだ。最後には「あともう少し、乃木坂46としての吉田綾乃クリスティーをよろしくお願いします」と言葉を結んでいる。
◆吉田綾乃クリスティー、3期生としてグループ加入
吉田は1995年9月6日生まれ、大分県出身。2016年9月、乃木坂46第3期生オーディションに合格し、グループに加入した。2024年4月発売の35thシングル「チャンスは平等」では、自身初の表題曲選抜メンバーに選出。グループの現役最年長メンバーとして活動し、バラエティ・舞台などでも活躍している。吉田の卒業後、3期生は伊藤理々杏、岩本蓮加の2人となる。（modelpress編集部）
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