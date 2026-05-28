【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『SUMMER SONIC 2026』の第10弾追加アーティストとして、あらたに15組が発表された。 ■5月30日10時よりチケットの一般発売がスタート 8月14日東京・BEACH STAGE、8月15日大阪・MASSIVE STAGEには、スカパンクを軸にした祝祭感溢れるサウンドと、会場を一気に巻き込むライブパフォーマンスで支持を広げるMAYSON’s PARTYが出演決定。さらに東京BEACH STAGEには、M