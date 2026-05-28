『SUMMER SONIC 2026』STUTS、eill、Paledusk、紫 今ら15組の追加ラインナップ発表

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『SUMMER SONIC 2026』の第10弾追加アーティストとして、あらたに15組が発表された。

■5月30日10時よりチケットの一般発売がスタート

8月14日東京・BEACH STAGE、8月15日大阪・MASSIVE STAGEには、スカパンクを軸にした祝祭感溢れるサウンドと、会場を一気に巻き込むライブパフォーマンスで支持を広げるMAYSON’s PARTYが出演決定。さらに東京BEACH STAGEには、MPCプレイヤー／プロデューサーとして国内音楽シーンを横断しながら独自のグルーヴを生み出すSTUTS、ブラックミュージックを下地にした音楽性と、甘さ、切なさ、力強さを併せ持つ歌声で韓国でも大きな注目を集めるeillも登場。海辺ならではの開放感のなかで、多彩なサウンドが響き合う特別なステージとなる。8月15日大阪PAVILIONには、ジャンルを横断するサウンドでフロアを彩るREJAY、メロディアスで心地よいグルーヴを届けるMeg Bonusが出演決定。

8月15日東京PACIFIC STAGEには、衝撃的なサウンドを武器に世界へ突き進む、次世代ラウドの最前線Paledusk、そして“原宿コア”を掲げ、キュートさとヘヴィネスを自在に行き来する独自のスタイルで世界を沸かせる花冷え。が決定。ジャンルの枠を軽々と飛び越える2組が、PACIFIC STAGEに強烈なインパクトを刻む。同じく東京BEACH STAGEには、作詞・作曲・編曲に加え、アートワークやMVまで一貫してセルフプロデュースを手掛ける新世代クリエイター、紫 今が出演決定。同日Spotify StageにはあらたにLive Bluesy（ブルージーに生きろ）をテーマに活動する、湘南出身のアーティストさらさがバンドセットで決定。次世代の才能と出会えるステージにさらなる広がりが生まれる。8月16日大阪PAVILIONには、日本のHIP HOP／R＆Bシーンを長年支えてきたDJ HASEBE、ジャンルレスな感性であらたなポップミュージックを鳴らすPeterparker69、そして鋭い言葉と独自の存在感で注目を集めるAOTOが登場。

8月16日東京BEACH STAGEには、MCバトルで培ったスキルを武器にしながら、楽曲とライブでその存在感を押し広げてきたラッパーのSKRYUが出演決定。ビーチエリアならではの開放的な空気のなか、HIP HOPの熱気と高揚感を届ける。8月14日大阪PAVILIONには、ダイナミックなテクノサウンドで国内外のクラブシーンを揺らすDRUNKEN KONG、そしてDJ／プロデューサーとして日本の音楽シーンを牽引し続ける大沢伸一が登場。大阪の初日を熱く盛り上げる強力なラインナップが加わる。

チケットの一般発売は、5月30日10時よりスタート。抽選特典付きの先行予約は一般発売前までとなる。また、チケット一般発売開始に合わせて、サマソニ東京では恒例のスペシャル・デイ・イベントを開催。5月30日・31日11時～20時、渋谷MODI 1F店頭プラザにてサマソニ東京のチケットを販売。購入者は豪華特典が当たる抽選会にもれなく参加可能だ。

■イベント情報

『SUMMER SONIC 2026』

08/14（金）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/15（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

08/16（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園

■関連リンク

『SUMMER SONIC 2026』公式サイト

https://www.summersonic.com