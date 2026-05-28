TVerは、ソニーのテレビ新製品「BRAVIA 9 II」と「BRAVIA 7 II」のリモコンに、TVerのテレビアプリをワンプッシュで起動できる「TVer」ボタンを新たに搭載したと発表。テレビ放送視聴体験を補完するものとして「テレビ」ボタンの直下に配置。地上波放送とTVerを、ボタンひとつでスムーズに切り替えられる。 「BRAVIA 9 II」のリモコン TVerは、2026年1月に、テレビで視聴するコネクテッドTVのユーザ}