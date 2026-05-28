「デカ盛りハンター」（金曜夜7時25分）。5月22日（金）に放送した「オードリー春日が熱狂！？直径1mピザ爆食リベンジマッチ！」をプレイバック！【動画】＜総重量5kg＞“1日5食”の爆食娘VS女子プロレスラー軍団、超巨大ピザ決戦「デカ盛りハンターに勝ったら10万円」のチャレンジに、上原わかな率いるプロレスラー軍団が参戦！迎え撃つハンターは、SNS総フォロワー数62万人超え、1日5食の爆食娘・りっかちゃん。制限時間45分、ハ