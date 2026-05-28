「阪神２−５日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神が３カードぶりに負け越した。ドラフト１位・立石正広内野手は、２試合連続で快音なく１０打席連続無安打となったが、デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は、非凡な能力を指摘し成長を期待した。◇◇立石選手は無安打でしたが、初対戦の投手に対して積極的に仕掛けていく姿勢は素晴らしいですね。これは簡単なようで、なかなかできることではありません。ましてや