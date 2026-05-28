「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）クラシック２冠へ、豪快走だ。皐月賞馬ロブチェンは２７日、栗東ＣＷで最終リハ。当初の予定とは異なる形の追い切りになったものの、攻めの調整でラスト１Ｆ１１秒２と出色の伸びを披露し、目下の充実ぶりを伝えた。レコードで勝った皐月賞の反動もなく、状態面に不安はない。Ｇ１・２勝馬の誇りを胸に、同世代７９４４頭の頂点をつかみ取る。多少の誤算は生じたものの、迫力満点のア