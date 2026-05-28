「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

クラシック２冠へ、豪快走だ。皐月賞馬ロブチェンは２７日、栗東ＣＷで最終リハ。当初の予定とは異なる形の追い切りになったものの、攻めの調整でラスト１Ｆ１１秒２と出色の伸びを披露し、目下の充実ぶりを伝えた。レコードで勝った皐月賞の反動もなく、状態面に不安はない。Ｇ１・２勝馬の誇りを胸に、同世代７９４４頭の頂点をつかみ取る。

多少の誤算は生じたものの、迫力満点のアクションが全てを吹き飛ばした。皐月賞馬ロブチェンは前走同様に栗東ＣＷで最終追い切り。向正面から発進したが、先行させたレディントン（５歳オープン）が想定より速いラップを刻んだため、一度は差が開いてしまう。直線入り口では５馬身差ほどあり、届くか心配になるほど。ただ、勢いがついてからのスピードが桁違い。一気に差を詰めて残り３０メートル地点で抜き去り、４Ｆ５１秒４−３６秒８−１１秒２を刻んだ。

杉山晴師は「いい意味で変わりないですね。皐月賞の時より全体時計は２つほど速くなりましたが、馬も充実してきていて、馬体に適度な余裕があったので少し踏み込んだ感じです」と意図を説明。前走時が４Ｆ５３秒３で全体時計は約２秒速くなったが、それも想定内。「もともと単走でもいいと思っていましたから」。予定していた併せ馬にはならずとも、仕上がり面に不安はない。

皐月賞は逃げてレコード勝ち。しかも、道中で落鉄をしていた。指揮官も、そのダメージが出ないか気になったそうだが、「心配していましたが幸い何事もありませんでした。この時期の３歳馬としては、しっかりしている馬ですし、攻める調教ができました」とうなずく。へこたれることないロブチェンのタフさを称賛した。

杉山晴師はこれまで３頭をダービーに出走させており、最高着順は昨年のサトノシャイニング４着。個人的に、ダービートレーナーへの執着はそこまでないと言うが「馬主さんやジョッキー、生産者の方が、ダービーを勝ちたいというのは分かっていることですからね。何とかみんなのために結果を出したい。ベストパフォーマンスを出せるように、しっかり調整していきたいと思います」と言葉に力を込めた。コントレイル以来となるクラシック２冠制覇へ。頂上決戦でも、ロブチェンが王座を守り切る。