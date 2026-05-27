歌手・タレントのあのが、テレビ朝日のバラエティ番組『あのちゃんねる』からの降板意向をSNSで表明した件について、テレビ朝日の西新社長が26日の定例会見で言及した。番組内容をめぐって番組側は謝罪しており、西新社長は「制作体制やコミュニケーションのあり方」などを見直す考えを示した。テレビ朝日本社＝東京・六本木○あののSNS投稿「非常に重く受け止めている」18日深夜に放送された『あのちゃんねる』では、あのに「嫌い