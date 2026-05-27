5月13日にソニーの最新フラッグシップスマホ「Xperia 1 VIII」が発表されました。6月11日に発売されます。ソニー直販のSIMフリーモデルの価格は23万5400円（12GB+256GB）〜29万9200円（16GB+1TB）と、かなり高額。はたして、それだけの価値はあるのか？ ソニーから発売に先がけてお借りして、じっくり使ってみました。 ■背面パネルのデザインを一新ディスプレイは約6.5インチの有機ELディスプレイ。前モデルから大きな変更は