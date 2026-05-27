藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月26日（火）の同番組には、2児のママである安田美沙子がゲスト出演した。番組では、横澤が夫の犯した“ある失態”の証拠を公開。夫の詰めの甘さについて語ると、藤本と安田は深く頷き…。【映像】「わさビーフは絶対パパ」横澤夏子、ワンオペを任せた夫の買い物レシート公開今回は「ママの日常を覗き見SP」と題して、藤本、横澤、安田が買い物レシー