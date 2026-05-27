妻にはバレている！安田美沙子＆藤本美貴、夫が犯した失態の“動かぬ証拠”に共感「パパって忘れがち」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月26日（火）の同番組には、2児のママである安田美沙子がゲスト出演した。

番組では、横澤が夫の犯した“ある失態”の証拠を公開。夫の詰めの甘さについて語ると、藤本と安田は深く頷き…。

【映像】「わさビーフは絶対パパ」横澤夏子、ワンオペを任せた夫の買い物レシート公開

今回は「ママの日常を覗き見SP」と題して、藤本、横澤、安田が買い物レシートをそれぞれ公開しながらトークを繰り広げた。

横澤が公開したのは、とある日の夫に頼んだスーパーのレシート。その日横澤は仕事で不在になったため、ワンオペの夫に子どもたちとの昼食を買うよう頼んだという。夫にはおまかせで「お惣菜パーティーすれば？」と提案したところ、焼売や棒棒鶏サラダといった中華系惣菜のほか、納豆巻きなどを購入していたそうだ。

レシートには惣菜だけでなく、お菓子などもズラリ。そんなことよりも横澤が気になったのは、レシートの一番下に印字された「レジ袋（大）」という文字だ。

その瞬間に横澤は「エコバッグ持っていってないんだ…」と察したそうで、「玄関にいっぱい置いてあるのに、なんで持っていかないんだろう」と不満タラタラ。これには藤本と安田も頷き、「パパって忘れがちですよね」「わかるわ〜」と同調していた。