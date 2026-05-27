「痛々しいです」人気芸人、手術成功を報告。「大変でしたね」「白内障になっちゃうんだ、怖…」
お笑いコンビ・すゑひろがりずの三島達矢さんは5月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。右目の手術に成功したことを報告し、眼帯姿を公開しました。
【写真】すゑひろがりず三島、手術成功を報告
ファンからは「手術お疲れ様でした」「大変でしたね」「びっくりしました」「アトピーの合併症で白内障になっちゃうんだ、怖…」「痛々しいです」「ご無事でなにより」「1日でも早く回復しますように」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】すゑひろがりず三島、手術成功を報告
「1日でも早く回復しますように」三島さんは「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」「手術時間も短く無事に成功しましたのでまた明日から仕事復帰します！」と報告し、1枚の写真を投稿。手術に成功したとはいえ、眼帯を着けた姿はとても痛々しいです。また「原因はアトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした」と、原因も明かしています。
相方・南條さんも反応相方の南條庄助さんは同日、三島さんの投稿を引用し「繭に見えます。綺麗な蝶が羽化しそうです」と投稿。深刻な状況ではなさそうで、一安心といったところでしょうか。1日も早く完治してほしいですね。
(文:堀井 ユウ)