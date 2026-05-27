¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û3´§¤Ëµ±¤­¡¢¡ØAMAs¡Ù¤òÊ¨¤«¤»¤¿BTS①～⑦ BTS¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î3Âç¥Ý¥Ã¥×²»³Ú¾Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØAmerican Music Awards¡ÊAMAs¡Ë¡Ù¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö5·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ­¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«¤»¤¿¡£ ¢£BTS¤¬AMAs¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª BTS¤ÏºÇ¹â¾Þ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡ÖArtist of the Year¡Êº£Ç¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¤Ë2021Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ±¤¤¤¿Â¾¡¢¡ÖSong of the Summer¡Ê¥½¥ó¥°¡¦