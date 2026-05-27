PORTERは、ニューヨークを拠点に活動するアーティスト「Aurel Schmidt（オーレル・シュミット）」とのコラボレーションアイテムを2026年5月29日に発売する。Aurel Schmidtは、煙草の吸い殻やお菓子の包装紙、マッチ、空き缶など、日常に残された“Trash”をモチーフに独自の世界観を構築するアーティスト。雑多で退廃的なモチーフを用いながらも、どこかユーモラスで親しみのある作品を生み出しており、ニューヨークの街角のエネル