創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾となる6商品を販売中です。SNSでは、増量された「かじるニューヨークチーズケーキ」が注目されています。【画像】でっっか！「50％以上増量」商品を全部見る！（7枚）「デカすぎて笑った」チーズケーキが話題！「かじるニューヨークチーズケーキ」（291円、以下、税込み）は、濃厚でクリ