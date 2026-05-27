創業52周年を迎えるセブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾となる6商品を販売中です。SNSでは、増量された「かじるニューヨークチーズケーキ」が注目されています。

【画像】でっっか！ 「50％以上増量」商品を全部見る！（7枚）

「デカすぎて笑った」チーズケーキが話題！

「かじるニューヨークチーズケーキ」（291円、以下、税込み）は、濃厚でクリーミーなクリームチーズの味わいと、後味に広がるレモンの爽やかな酸味を両立させた本格的なニューヨークチーズケーキ。全体量約2.5倍に増量されています。

SNS上では、「ワンホールの4分の1サイズで笑っちゃった」「重いです」「手のひら覆い尽くすくらいデカくて草」「量は片手いっぱいにある。大きい一切れのチーズケーキに夢を感じる人に食べてみていただきたい」「めっちゃ濃厚！」「増量のコスパよさで売れてるのかと思ったら、チーズケーキ自体がおいしい」「毎日食べちゃう。カロリーがやばい」と、ボリューム感とおいしさを絶賛する声が相次いでいます。

一方で、人気のため購入できない人も多いようで、「店員さんが『入荷すると瞬殺なので運がよくないと買えない』と言っていた」「あれだけはどこのお店行っても一度も見たことありませんのよね…実在を疑いますわ…」「近所の5店舗すべて売り切れ」「どこにもなくて泣ける」と嘆きの声も投稿されています。

セブン−イレブンは1974年5月15日に国内で営業を開始。「感謝盛り」シリーズは「創業感謝祭」の一環として展開されます。

6月1日までの「感謝盛り」シリーズ第2弾ではほかに、「つゆまで旨（うま）い 牛丼」（645円）、「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円）、「ソーセージエッグマフィン」（311円）、「チョコクリームのふわもちちぎりパン」（170円）、「塩むすび」（156円）がラインアップされています。