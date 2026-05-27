日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表し、第２次森保ジャパンでＭＦ三笘薫（ブライトン）が背負ってきた「７番」は、三笘の１学年下で、小学校時代からともにプレーしてきたＭＦ田中碧（リーズ）に託された。今大会は２大会連続出場が確実視されていた三笘が左太もも裏のケガで無念の選外となり、空き番号となった「７」を誰がつけるかが注目されていた。三笘の