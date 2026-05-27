日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表し、

第２次森保ジャパンでＭＦ三笘薫（ブライトン）が背負ってきた「７番」は、三笘の１学年下で、小学校時代からともにプレーしてきたＭＦ田中碧（リーズ）に託された。

今大会は２大会連続出場が確実視されていた三笘が左太もも裏のケガで無念の選外となり、空き番号となった「７」を誰がつけるかが注目されていた。三笘の思いも背負った田中が、２大会連続のＷ杯のピッチに立つ。

日本代表の背番「７」は、前回２２年カタール大会は柴崎岳がつけた。三笘は森保ジャパンの第２次政権から担ってきた。

日本が初出場した１９９８年フランス大会は伊東輝悦が背負い、２００２年 日韓大会と２００６ドイツ大会では中田英寿が、自身のエースナンバーでもあった背番をつけて創造的なパスと卓越したテクニックで世界を舞台に活躍。記念すべき初勝利を挙げた日韓大会の第２戦・ロシア戦（１〇０）では攻守にわたり、フル稼働して勝利に貢献した。２０１０年、２０１４年の２大会では不動の司令塔として遠藤保仁が活躍した。

▽Ｗ杯での日本の背番７

1998年 フランス大会：伊東輝悦

2002年 日韓大会：中田英寿

2006年 ドイツ大会：中田英寿

2010年 南アフリカ大会：遠藤保仁

2014年 ブラジル大会：遠藤保仁

2018年 ロシア大会：柴崎岳

2022年 カタール大会：柴崎岳

2026年 北中米大会：田中碧