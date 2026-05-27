【写真】藤澤涼架と永瀬廉や鈴木亮平ら『リブート』メンバーの秘蔵ショット＆バースデーショット Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が自身のInstagramでTBS 日曜劇場『リブート』（2026年1月期放送）の共演者たちにお祝いしてもらったバースデーショットを公開した。 ■「当時は解禁前だったので、この写真を後々お披露目するのがとっても楽しみでした…！！」とうれしそうに披露 藤澤