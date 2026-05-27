藤澤涼架が永瀬廉や鈴木亮平ら『リブート』メンバーとの秘蔵ショット公開！“霧矢ケーキ”で誕生日を祝われる姿に「霧矢くんまた会いたい」「リブートが恋しい」「仲良しチームにほっこり」

【写真】藤澤涼架と永瀬廉や鈴木亮平ら『リブート』メンバーの秘蔵ショット＆バースデーショット

Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架が自身のInstagramでTBS 日曜劇場『リブート』（2026年1月期放送）の共演者たちにお祝いしてもらったバースデーショットを公開した。

■「当時は解禁前だったので、この写真を後々お披露目するのがとっても楽しみでした…！！」とうれしそうに披露

藤澤は「去年のお写真ですが！！！お誕生日が近かった撮影時期に、リブートの撮影現場の皆さんにもお祝いしていただきました」と添えて写真を公開。

ケーキを抱えた藤澤を中心に、King ＆ Princeの永瀬廉、鈴木亮平、戸田恵梨香、ドランクドラゴンの塚地武雅、ダイアンの津田篤宏といった『リブート』で共演していたメンバーがズラリ。

2枚目はケーキのドアップで、藤澤が演じていた霧矢直斗がプリントされており「みてーーー霧矢ケーキ。当時は解禁前だったので、この写真を後々お披露目するのがとっても楽しみでした…！！笑 何度見返しても嬉しいなぁあ」と、感慨深げに綴っている。

コメント欄には「涼ちゃん愛されてるのが伝わってきます」「霧矢くんまた会いたい」「リブートが恋しい」「一年前に撮影していたんですね！」「みなさんいい笑顔」「仲良しチームにほっこり」などといったファンの声が続々と到着。

5月19日に33歳の誕生日を迎えた藤澤。Instagramでは、藤澤自身がプロデュースを手掛けたバースデーグッズ「RYOCHAN San-San GOODS 2026」の特別仕様版のフーディとキャップをまとった写真と共に、「33ｻｲなりましたよーーーう。これからもよろしくお願いします」という報告も投稿している。

■「去年のお写真ですが！！！お誕生日が近かった撮影時期に、リブートの撮影現場の皆さんにもお祝いしていただきました」

■「33ｻｲなりましたよーーーう。これからもよろしくお願いします」