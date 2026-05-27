JR東日本は、「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」で特別レートを設定する。乗車期間は6月22日から7月6日まで、9月25日から10月9日まで、2027年1月18日から1月31日までの3回。交換ポイント数は通常レートから35％割引とし、同商品の設定がある全列車・全区間を対象にする。対象設備は普通車指定席、グリーン車指定席、グランクラス（飲料・軽食なし）で、大人と子どもの交換ポイント数は同一。交換ポイント数の例は、東京〜仙台駅