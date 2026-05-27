低温物流大手のニチレイロジグループ本社は、2026年3月期の売上高が前年比8％増、3010億円となった。国内は保管・輸配送・リテール・3PLの各部門が伸長し、海外は欧州・アジアで事業拡大と新規投資が寄与。26年度は12月期に決算期を変更するため9か月変則決算となるが、12か月換算で売上高3231億円、営業利益204億円と増収増益を見込む。中期経営計画（25-27年度）は順調に進捗。最終27年度の連結売上目標は3400億円に上方修