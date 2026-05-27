【ロートジーキングスライム型目薬】 6月10日～ 順次発売予定 価格：715円～ ロート製薬は、スクウェア・エニックスが手掛けるRPG「ドラゴンクエスト」シリーズとコラボレーションした数量限定商品として、「ロートジーキングスライム型目薬」を6月10日より全国のドラッグストア、ECサイト等で順次発売する。価格は715円より