ニトリは5月26日、エアコンに設置して部屋干しができる「エアコンハンガー」の販売を発表した。5月下旬より、一部店舗およびニトリネットにて展開するとのことだ。エアコンハンガー○エアコンに引っ掛けるだけで梅雨の部屋干しを快適に梅雨の時期は外に洗濯物を干すことが難しい日が多く、「部屋干しだと乾きにくい」「室内用の物干しを置くスペースがない」といった悩みを抱える人は少なくない。こうした要望に応え、エアコンの風