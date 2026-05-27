【カイロ＝村上愛衣】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２６日、親イラン勢力ヒズボラが拠点をおくレバノンで「軍事作戦を拡大している」と明らかにした。米国とイランの戦闘終結に向けた協議内容には、レバノンなど全ての戦線での戦闘停止も含まれるとされ、交渉への影響が懸念される。ネタニヤフ氏は治安閣議の冒頭、レバノンで地上部隊を大規模に展開し、要衝を制圧したと主張した。ヒズボラによる無人機攻撃を受け