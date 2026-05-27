【カイロ＝村上愛衣】イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は２６日、親イラン勢力ヒズボラが拠点をおくレバノンで「軍事作戦を拡大している」と明らかにした。

米国とイランの戦闘終結に向けた協議内容には、レバノンなど全ての戦線での戦闘停止も含まれるとされ、交渉への影響が懸念される。

ネタニヤフ氏は治安閣議の冒頭、レバノンで地上部隊を大規模に展開し、要衝を制圧したと主張した。ヒズボラによる無人機攻撃を受け、ネタニヤフ氏は２５日、軍に攻撃強化を指示していた。レバノン国営通信は２７日未明、直近数時間のイスラエルによる攻撃で３１人が死亡したと伝えた。

イスラエルとレバノンは４月中旬に一時停戦が発効したが、イスラエルはその後、国境から約１０キロ・メートル北に「前方防衛ライン」を設けて部隊を駐留させ、ヒズボラの解体を図ってきた。主要紙ハアレツは２６日、軍がこの範囲外に地上作戦を広げたと報じた。

ネタニヤフ氏は２６日、ＳＮＳで２月末のイラン攻撃開始以降、ヒズボラの戦闘員約２５００人を殺害したと述べた。ヒズボラも２６日、無人機などでイスラエル軍を攻撃したと声明を出した。