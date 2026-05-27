【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LUNA SEAとGLAYが、2025年に開催した奇跡の東京ドーム対バンライブ『The Millennium Eve 2025』の映像作品が、5月27日に発売。この度、第2弾ティザー映像が公開された。 ■アグレッシブなLUNA SEA×GLAY 『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』は、2時間40分を超える、見ごたえ十分なライブ作品。両バンドのメジャー曲はもちろん、このステージでしか観