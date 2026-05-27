LUNA SEA×GLAY、東京ドーム対バンライブ映像作品より第2弾ティザー公開

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LUNA SEAとGLAYが、2025年に開催した奇跡の東京ドーム対バンライブ『The Millennium Eve 2025』の映像作品が、5月27日に発売。この度、第2弾ティザー映像が公開された。

■アグレッシブなLUNA SEA×GLAY

『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』は、2時間40分を超える、見ごたえ十分なライブ作品。両バンドのメジャー曲はもちろん、このステージでしか観られない対バン相手曲の演奏やコラボバンド演奏など、密度の高い作品となっている。

あらたな映像では、公開済みのティザーよりも、さらにアグレッシブなパフォーマンスの両バンドの姿が垣間見える。

メイン：『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』[通常盤/DVD]ジャケット写真

■リリース情報

2026.05.27 ON SALE

LUNA SEA｜GLAY

Blu-ray＆DVD『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』

■関連リンク

LUNA SEA OFFICIAL SITE

https://www.lunasea.jp/

GLAY OFFICIAL SITE

https://www.glay.co.jp/