この記事をまとめると ■ホンダが新型CR-V e:HEVをようやく日本市場へ正式投入した ■これまでのCR-Vは北米では定番SUVでも日本ではボディサイズが課題だった ■ホンダのN-BOX依存とEV戦略見直しのなかでCR-Vには大きな期待がかけられている 遅れてやってきたCR-Vの使命とは ホンダは2月27日、e:HEV搭載の新型「CR-V」の日本導入を発表し発売した。 とはいえ、世代としては6代目であり、アメリカなどでは2022年から発売が開始