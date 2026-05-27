☆ヤクルト―西武（１８：００・神宮）ヤクルト＝高橋、西武＝渡辺パ・リーグ首位の西武は２６日の交流戦初戦、対ヤクルトで延長１１回の死闘を２―１で制して、２５年に続いて２年連続の白星発進となった。２７日に２連勝を狙うが、実は西武の交流戦の開幕からの連勝は２００５、１１、１２、１３、２２、２５年の２連勝が最多。３連勝以上は一度もない。勝てば７度目の球団最多タイ、交流戦開幕２連勝となる。１２球団の開幕