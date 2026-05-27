☆ヤクルト―西武（１８：００・神宮）ヤクルト＝高橋、西武＝渡辺

パ・リーグ首位の西武は２６日の交流戦初戦、対ヤクルトで延長１１回の死闘を２―１で制して、２５年に続いて２年連続の白星発進となった。２７日に２連勝を狙うが、実は西武の交流戦の開幕からの連勝は２００５、１１、１２、１３、２２、２５年の２連勝が最多。３連勝以上は一度もない。勝てば７度目の球団最多タイ、交流戦開幕２連勝となる。

１２球団の開幕からの最多連勝を見ると

日本ハム＝１２（０７年）

ソフトバンク＝１０（１１年）

巨人＝７（１２年）

オリックス＝６（１７年）

ロッテ＝５（１４年）

阪神＝４（１５年）

中日＝４（１０、１３年）

広島＝３（１３年）

ヤクルト＝３（０６年）

楽天＝３（１７年）

ＤｅＮＡ＝２（０６、１８年）

西武＝２（０５、１１、１２、１３、２２、２５年）

ＤｅＮＡと西武だけが交流戦開幕２連勝止まり。今年はまず２７日にヤクルトを倒して最多タイとし、２８日にも再び勝って球団史上初の交流戦開幕３連勝まで持っていけるか。

（その他のカード）

☆巨人―ソフトバンク（１８：００・東京ドーム）巨人＝戸郷、ソフトバンク＝アルメンタ

☆ＤｅＮＡ―オリックス（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝篠木、オリックス＝曽谷

☆中日―楽天（１８：００・バンテリンドーム）中日＝桜井、楽天＝古謝

☆阪神―日本ハム（１８：００・甲子園）阪神＝大竹、日本ハム＝加藤貴

☆広島―ロッテ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝森、ロッテ＝毛利

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順