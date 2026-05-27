詩想を誘う日暮れどき＝首藤幹夫氏撮影今ほど〈言葉〉が大事な時代はないだろう。そう思わせるような出来事で世界は溢（あふ）れかえっている。社会をよくするために使われることもあれば、逆に分断を煽（あお）り諍（いさか）いの種になることも多い。ＡＩの進展により言葉が人以外からも発せられるようになるなど、私たちの言葉とのかかわり方は大きな転機を迎えている。言葉というものと向き合う上で、詩集は心強い味方だ。