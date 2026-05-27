記事ポイント 一般社団法人 嵐山保勝会が「嵐山若鮎祭2026」を2026年6月13日・14日に開催します。1口1,500円の参加協力金で、1ドリンク付きの炭火焼き若鮎試食が用意されます。鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で参加しやすい体験企画も実施されます。 一般社団法人 嵐山保勝会が「嵐山若鮎祭2026」を2026年6月13日・14日に開催します。1口1,500円の参加協力金で、1ドリンク付きの炭火焼き若鮎試食が用意されます。鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で参加しやすい体験企画も実施されます。

京都・嵐山の中之島公園で、初夏の桂川と鮎をテーマにした環境保全チャリティーイベントが開かれます。

39回目を迎える「嵐山若鮎祭2026」は、炭火で焼き上げた若鮎の試食と、子ども向けの自然体験企画を組み合わせた催しです。

収益は桂川の環境保全活動や嵐山の景観保全活動に活用されます。

「嵐山若鮎祭2026」





イベント名：嵐山若鮎祭2026開催日：2026年6月13日(土)・14日(日)時間：10：00〜17：00鮎試食受付：12：00〜16：00会場：嵐山 中之島公園参加協力金：1口1,500円(1ドリンク付き)若鮎：1日限定400匹方式：事前予約制主催：一般社団法人 嵐山保勝会後援：京都府、京都市、京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会運営：JOIN US JAPAN

「嵐山若鮎祭2026」は、桂川の鮎の解禁に合わせて開催される、嵐山の初夏を伝えるイベントです。

テーマは「自然を楽しみ、未来へつなぐ」で、嵐山の伝統文化と桂川の自然環境を体験型の企画で伝えます。

会場の嵐山 中之島公園には、炭火焼き若鮎の試食、鮎のつかみ取り体験、桂川水族館、三ツ矢サイダーLAB、メダカや昆虫展示、子ども向け体験ブースが並びます。

家族での週末のおでかけや、友人同士の京都散策、企業・団体での地域文化体験にも合う内容です。

炭火焼き若鮎





炭火焼き若鮎は、1口1,500円の参加協力金に対して1ドリンク付きで用意されます。

串に刺した鮎は炭火で香ばしく焼き上げられ、初夏の桂川にゆかりのある味を会場で味わえる企画です。

若鮎は1日限定400匹で、鮎試食受付は12：00から16：00までです。

団体予約も可能なため、地域行事としての参加や、複数人での京都観光の予定にも組み込みやすい内容です。

自然体験





鮎のつかみ取り体験は、子どもたちが水辺の生き物に触れながら参加できる体験型コンテンツです。

水の中を動く鮎に手を伸ばす時間が、桂川の自然を身近に感じるきっかけになります。

桂川水族館では、朝に桂川で採取した生き物が展示されます。

生き物の姿を通じて、川の環境や地域の自然資源を学べる構成です。

学びのブース





会場には、三ツ矢サイダーLAB、メダカや昆虫展示、子ども向け体験ブースなどが予定されています。

三ツ矢サイダーLABは、水の違いを体験しながら学ぶ企画として展開されます。

屋台のにぎわいと自然学習の要素が同じ会場にまとまり、子ども連れの滞在時間を作りやすい構成です。

10：00から17：00までの開催時間に、試食前後の時間も体験企画で過ごせます。

環境保全チャリティー

「嵐山若鮎祭2026」の収益は、桂川の環境保全活動や嵐山の景観保全活動へ寄付されます。

鮎の試食や自然体験で集まる参加協力金が、地域資源の保全に活用される仕組みです。

39回続く催しとして、嵐山の伝統文化と桂川の自然を次世代へつなぐ役割を担っています。

観光地としての嵐山だけでなく、水辺の生き物や景観を含めた地域の姿に触れられるイベントです。

1日限定400匹の炭火焼き若鮎、鮎のつかみ取り体験、桂川水族館が同じ会場にそろうことで、食と自然学習を一度に体験できます。

6月13日・14日の2日間開催で、初夏の京都のおでかけに地域文化と環境保全の視点を加えられます。

嵐山保勝会「嵐山若鮎祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「嵐山若鮎祭2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年6月13日(土)・14日(日)の2日間、10：00から17：00まで開催されます。

Q. 若鮎の試食受付時間は何時ですか？

A. 鮎試食受付は12：00から16：00までです。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は京都市右京区嵯峨中ノ島町の嵐山 中之島公園です。

Q. 参加協力金はいくらですか？

A. 参加協力金は1口1,500円で、1ドリンク付きです。

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