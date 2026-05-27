147やジュリエッタの間接的後継アルファ・ロメオは、今後数年のうちにフォルクスワーゲン・ゴルフに対抗する新型ハッチバックを発売する予定だ。同様のモデルとしては、2020年に生産終了した『ジュリエッタ』以来となる。【画像】走って楽しいスタイリッシュなハッチバック【アルファ・ロメオ・ジュリエッタを詳しく見る】全14枚この新型Cセグメント車は、親会社ステランティスの新プラットフォーム『STLAワン（STLA One）』をベ