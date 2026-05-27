アメリカのAI企業アンソロピックは、AIモデルの「クロード・ミュトス」によってソフトウェアの重大なぜい弱性が1万件以上見つかったと発表しました。アンソロピックが開発する高性能のAIモデル「クロード・ミュトス」は現在、悪用防止のため、グーグルやエヌビディアなど、およそ50の企業・組織に限定して提供されています。22日、アンソロピックは、提供を受けた企業が1か月間使用した結果、ソフトウェアの重大なぜい弱性が1万件