高市首相が２８日に行うフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領との会談で、同国や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）との間で重要鉱物やエネルギーの安定供給に向けたルールや枠組みの構築を進める方向となった。日本との経済連携協定（ＥＰＡ）の改正に向けた検討で合意し、進めていく。マルコス氏は２６日、高市内閣で初めての国賓として来日した。天皇、皇后両陛下との会見や国会での演説などが予定されている。日