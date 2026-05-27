高市首相が２８日に行うフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領との会談で、同国や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）との間で重要鉱物やエネルギーの安定供給に向けたルールや枠組みの構築を進める方向となった。

日本との経済連携協定（ＥＰＡ）の改正に向けた検討で合意し、進めていく。

マルコス氏は２６日、高市内閣で初めての国賓として来日した。天皇、皇后両陛下との会見や国会での演説などが予定されている。

日本政府関係者によると、首脳会談では、フィリピンが議長国を務めるＡＳＥＡＮと日本のＥＰＡ（２００８年発効）の「アップグレード」に向けた検討を進めることで一致する方向だ。実現すれば１９年に続く２度目の改正となる。

見直しにより、重要鉱物やエネルギーのサプライチェーン（供給網）が危機に陥った際の共同調達や代替輸送に関する協力規定などを盛り込むことを想定している。首相が唱える「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の進化を具現化する目玉となる取り組みと位置付けている。

データ流通などデジタル分野での新たなルールの導入も進め、ビジネス環境の整備を図る。日比２国間のＥＰＡの見直しも同時に進めていく方針だ。