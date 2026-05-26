[故障者情報]名古屋グランパスは26日、MF稲垣祥がMRIの結果、左足関節捻挫、三角骨障害と診断され、15日に手術を実施したと発表した。また、全治等の詳細は発表されていない。今季キャプテンに復帰した稲垣はJ1百年構想リーグWESTで15試合に出場し、2ゴールを記録していた。