小野田経済安全保障相は２６日の記者会見で、声優らの声を無断利用する音声生成ＡＩ（人工知能）について、「権利侵害を助長するアプリには、ＡＩ法に基づく指導を含め、適切に対応する」と強調した。声の無断生成は著名人の「パブリシティー権」侵害などに当たる可能性があり、法務省の有識者検討会が夏にも指針を公表する。小野田氏は「どういう場合に民事責任が生じうるか不明確との指摘がある。権利侵害の外縁（境界）が明