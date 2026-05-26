26日の参議院内閣委員会で、共産党の大門実紀史議員が「国家情報会議」設置法案について質問を行った。【映像】国会がツボった瞬間（実際の様子）大門議員は、与党側から「対外情報庁があれば拉致問題は解決していた」との意見が出ていることを挙げ、木原稔官房長官に見解をただした。木原氏が「仮定の質問には答えかねる」と応じると、大門議員は「実は“逆”ではないか」と切り出し、拉致捜査の歴史的経緯を指摘した。大門