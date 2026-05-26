◆卓球アジア選手権国内選考会第１日（２６日、埼玉・所沢市民体育館）女子グループリーグが行われ、Ａ組の早田ひな（日本生命）は、伊藤友杏（ゆあん、大阪・香ケ丘リベルテ高）、岩見香蓮（愛知・桜丘高）にいずれも３―０で快勝し、順当に８強入りを決めた。１０日閉幕の世界卓球団体戦では、６大会連続の銀メダル。決勝の中国戦で２点起用されたが、世界ランク１位の孫穎莎、同２位の王曼碰に２敗を喫し、日本は