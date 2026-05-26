東シナ海にある低気圧からのびる前線が、九州南部を通って日本の南へのびています。前線を伴った低気圧は27日にかけて九州付近まで進むでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、大気の状態が不安定となる見込みです。種子島・屋久島地方では、27日朝から27日夜のはじめ頃にかけて土砂災害に警戒してください。鹿児島県（奄美地方を除く）では、27日未明から27日